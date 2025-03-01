В Херсонской области погибли три человека после обстрелов ВСУ

Трое жителей Херсонской области погибли в ходе обстрелов со стороны Украины, несколько человек пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @SALDO_VGA Фото: @SALDO_VGA

Двое людей погибли, когда ехали по дороге между поселком Новая Маячка и селом Обрывка — под удар попал их автомобиль. Тогда же была ранена женщина — ее доставили в скадовскую больницу, рассказал господин Сальдо.

Также, сообщил губернатор, ВСУ обстреляли жилой сектор города Алешки. Погиб местный житель. Был ранен мужчина 1987 года рождения — его госпитализировали в алешкинскую больницу.

«Есть пострадавшие в Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Великой Лепетихе. Ранения получили трое мужчин: все они были госпитализированы»,— написал господин Сальдо в своем Telegram-канале.

Кроме того, были обстреляны Каховка, Малая Лепетиха, Голая Пристань, Таврийск, Днепряны, Горностаевка и Нижний Рогачик, сообщил губернатор.