Ночью в Оренбурге горели цистерны с нефтепродуктами

В ночь с 28 февраля на 1 марта на ул. Донгузской в Оренбурге горели две емкости, наполненные горючей жидкостью. Площадь пожара составила 100 кв. м. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В 00:50 (MSK+2) пожар полностью ликвидировали. В результате произошедшего был травмирован работник предприятия. Для тушения пожара привлекли 39 сотрудников ГУ МЧС России по Оренбургской области и девять единиц спецтехники. На месте также работали сотрудники скорой медицинской помощи, спасатели городской АСС, полиции.

Руфия Кутляева