На Ставрополье установлен новый рекорд дневного потребления электроэнергии

В Северо-Кавказком федеральном округе превышены дневные показатели потребления электроэнергии, сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на АО «Объединенные энергосистемы Юга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Уточняется, что исторические максимумы потребления электричества зафиксированы в Ставропольском крае, Дагестане и Ингушетии.

Так, в Ставропольском крае дневное потребление мощности составило 1,9 тыс. МВт. Это на 17 МВт выше рекорда 2023 года. Для сравнения, в Дагестане потребление достигло 1,7 тыс. МВт (на 168 МВт выше предыдущего рекорда), в Ингушетии составило 246 МВт (на 36 МВт больше).

Ефим Мартов