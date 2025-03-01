Проезд на трамвае Екатеринбург — Верхняя Пышма подорожал до 43,5 рублей

С 1 марта стоимость проезда между конечными станциями на трамвае по маршруту № 333 Екатеринбург — Верхняя Пышма повысилась с 40,5 руб. до 43,5 руб. Как сообщается на сайте «Свердловский транспорт», цена поездки увеличилась на основании постановления РЭК Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«В пределах Верхней Пышмы от трамвайного кольца до станции "Развилки" можно проехать за 25 рублей. Столько же стоит проезд по Екатеринбургу от остановки "озеро Лебяжье" до конечной станции на ул. Фрезеровщиков. Поездка от кольца в Верхней Пышме до остановки "улица Чуцкаева" обойдется в 34 рубля», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что по маршруту № 333 курсирует трамвай «Львенок». Трамваи «Львенок» между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустили в августе 2022 года. На строительство линии было направлено около 6 млрд. руб. Оценивалось, что ежедневно трамваем будут пользоваться около 11 тыс. человек, протяженность маршрута составляет 8,6 км.

Мария Шараева