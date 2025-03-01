Из-за Масленицы 2 марта в Невинномысске перекроют дороги
Завтра, 2 марта, в Невинномысске пройдет праздничное мероприятие «Масленичный привал #МЫВМЕСТЕ», сообщает сайт администрации города. В связи с праздником с 11:00 до 16:00 часов по улице Маяковского от дома №10 до парка «Шерстяник» будет перекрыто движение для всех видов транспорта.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
«Прошу заранее планировать маршрут с учетом временного перекрытия дорог», — цитирует городской портал главу Невинномысска, Героя России Михаила Миненкова.
Он попросил земляков с понимание отнестись к таким неудобствам и пригласил всех на празднование Масленицы.