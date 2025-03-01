Владимир Никитин стал 25-кратным чемпионом России

В Москве стартовало главное событие зимнего сезона в российской легкой атлетике — чемпионат страны в помещении. В турнире принимают участие более 700 спортсменов из России и Беларуси. В первый день соревнований сборная Пермского края сумела завоевать золотую медаль. Ее в копилку команды принес титулованный атлет Владимир Никитин, ставший первым в беге на 3000 м. Он показал время 7 минут 51,05 секунды. Это лучший результат сезона в России. Отметим, что спортсмен выступает в параллельном зачете за Москву. Отметим, что это 25-й титул Никитина как лучшего атлета страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Соревнования продлятся до 3 марта.