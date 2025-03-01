Парламент КЧР принял закон о поддержке народных промыслов

Собрание Карачаево-Черкесской Республики приняло закон, направленный на сохранение культурного наследия, поддержку мастеров и развитие в регионе ремесленного искусства, сообщает «РИА Карачаево-Черкесия». Уточняется, что новый закон был разработан и внесен на рассмотрение депутатов заместителем председателя Собрания Муссой Экзековым совместно с главой Комитета по науке, образованию, культуре и делам молодежи Татьяной Черняевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Карачаево-Черкесия славится мастерами, чьи работы являются частью национальной культуры. Однако ремесленники сталкивались с трудностями в сбыте, нехваткой финансовой поддержки и отсутствием механизмов сохранения традиций. Новый закон создаст систему государственной поддержки, позволяя мастерам сохранять и развивать искусство и при этом зарабатывать на нем», – говорится в сообщении.

По словам Муссы Экзекова, КЧР – республика с богатыми ремесленными традициями и важно, чтобы это наследие не только сохранялось, но и передавалось будущим поколениям. «Мы создаем условия, в которых наши мастера смогут официально работать, получать поддержку и вносить свой вклад в развитие региона», – пояснил соавтор законопроекта.

По его словам, в КЧР появится реестр ремесленников, что позволит им получать господдержку, участвовать в выставках и конкурсах, продвигать свою продукцию. Кроме того, правительство республики будет разрабатывать программы по популяризации народных промыслов. Также мастера смогут официально получать звания «Мастер народного художественного промысла» и «Мастер-ремесленник Карачаево-Черкесской Республики».

Владимир Андреев