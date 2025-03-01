С площадки временного накопления под Анапой вывезли первую гору песка с мазутом

В хуторе Воскресенском Анапы завершили вывоз первой партии грунта с максимальным содержанием мазута с площадки временного накопления. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал оперштаб Краснодарского края Фото: Телеграм-канал оперштаб Краснодарского края

С момента организации площадки здесь отдельно складировали почву с наивысшей концентрацией нефтепродуктов. Преимущественно это были мешки с мазутом, собранным с побережья после крупных выбросов в декабре 2024 и начале января 2025 года.

Специалисты приняли решение в первую очередь транспортировать на утилизацию именно эту часть загрязненного грунта.

Мария Удовик