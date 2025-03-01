С площадки временного накопления под Анапой вывезли первую гору песка с мазутом
В хуторе Воскресенском Анапы завершили вывоз первой партии грунта с максимальным содержанием мазута с площадки временного накопления. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.
Фото: Телеграм-канал оперштаб Краснодарского края
С момента организации площадки здесь отдельно складировали почву с наивысшей концентрацией нефтепродуктов. Преимущественно это были мешки с мазутом, собранным с побережья после крупных выбросов в декабре 2024 и начале января 2025 года.
Специалисты приняли решение в первую очередь транспортировать на утилизацию именно эту часть загрязненного грунта.