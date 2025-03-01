Правительство Самарской области утвердило границы объединенной зоны охраны в историческом поселении Самары

В пятницу, 28 февраля, правительство Самарской области опубликовало постановление об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселения регионального значения Самары. Соответствующий документ размещен на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Постановлением утверждены границы объединенной зоны охраны ОКН в историческом поселении и требования к градостроительным регламентам в этих границах.

«Объединенная зона охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселения Самары призвана систематизировать градостроительную деятельность в исторической части региональной столицы, упорядочить и сделать единообразными регламенты, сохраняющие памятники архитектуры, обеспечить более прозрачные и понятные ограничения для собственников земельных участков», — отмечают в государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Руфия Кутляева