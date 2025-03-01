В Татарстане на 1 февраля 2025 года сумма просроченной задолженности за газ со стороны организаций жилищно-коммунального комплекса составила почти 229 млн рублей. Об этом сообщил министр строительства республики Марат Айзатуллин в ходе республиканского совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задолженность организаций ЖКХ Татарстана за газ составила почти 229 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Задолженность организаций ЖКХ Татарстана за газ составила почти 229 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано снижение задолженности более чем на 20 млн руб. Однако 14 муниципалитетов не выполнили свои обязательства перед газоснабжающей организацией, 7 — увеличили его.

Марат Айзатуллин отметил, что одной из наиболее проблемных организаций с точки зрения погашения просроченной задолженности за газ является ООО «Газтеплоавтоматика» из Елабужского района. С 1 января 2025 года предприятие прекратило оказывать услуги теплоснабжения и потребление газа. Объекты теплоснабжения были переданы Елабужскому предприятию тепловых сетей, что делает погашение имеющейся задолженности затруднительным.

Министр поручил администрации района совместно с организацией необходимо принять срочные меры для погашения долга.

Влас Северин