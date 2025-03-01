В Самаре ограничат движение транспорта 1 и 2 марта из-за Масленичных гуляний

В субботу, 1 марта, с 10:00 до 18:30 (MSK+1) и в воскресенье, 2 марта, с 09:00 до 17:30 закроют для проезда участок улицы Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе. Также запрещены стоянка и остановка автомобилей, сообщает департамент транспорта Самары. Ограничения связаны с Масленичными гуляниями на площади Куйбышева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С 28 февраля до 18:00 2 марта ограничено движение по ул. Вилоновской от Галактионовской до Чапаевской, по ул. Молодогвардейской от Ульяновской до Вилоновской, по ул. Чапаевской от Вилоновской до Шостаковича, по ул. Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе, по ул. Красноармейской от Галактионовской до Чапаевской, по ул. Молодогвардейской от Красноармейской до Льва Толстого.

Также движение перекрыто по ул. Чапаевской от Шостаковича до Красноармейской, ограничение не касается транспорта людей с ограниченными возможностями здоровья.

Руфия Кутляева