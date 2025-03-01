Восстанавливаемость лесов в Удмуртии превысила 50% в прошлом году

В 2024 году в Удмуртии восстановили на 56% больше лесов, чем было вырублено или погибло, заявил вице-премьер республики Роман Габдрахманов на коллегии минприроды региона 28 февраля, пишет пресс-служба главы и правительства. Лесовосстановительные мероприятия провели на площади 11,2 тыс. га. За 2019-2024 гг. в республике восстановили порядка 65 тыс. га лесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Это большая, масштабная работа, результаты которой направлены не на десятки, а на сотни лет вперед. Она важна не только для республики и страны, но и для всей планеты»,— добавил вице-премьер. На реализацию нового нацпроекта «Экологическое благополучие» в 2025-2030 гг. планируется выделить около 1 млрд руб. из федерального бюджета.

Выбросы парниковых газов за это время сократились до 12,5 млн т CO2, что составляет 54,8% от показателя 1990 года. Как заявила и.о. министра природных ресурсов региона Роза Аснанова, лесная охрана провела в 2024 году 15 тыс. мероприятий по контролю в лесах, было выявлено 852 нарушения лесного законодательства.

Напомним, 100% лесных пожаров в Удмуртии в 2024 году были ликвидированы в первые сутки. По этому показателю республика вошла в число 45 субъектов РФ, названных Рослесхозом «регионами-отличниками» по итогам пожароопасного сезона.