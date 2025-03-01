В Балатово планируется открыть реконструируемый мостовой переход к концу года

Технический запуск путепровода по улице Карпинского в районе «Пермь Экспо» запланирован на конец этого года. Об этом сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом минтрансе. Ориентировочно открытие мостового перехода может состояться в ноябре. Ранее сообщалось, что запуск путепровода в районе улиц Карпинского и Столбовой может состояться в мае 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным пресс-службы минтранса, трамвайное движение на этом участке будет запущено после укладки трамвайных путей, устройства контактной сети и обкатки путей. При этом окончание работ по реконструкции улицы Карпинского, в рамках которой ведется переустройство путепровода в районе «Пермь Экспо», по условиям договора ожидается в апреле 2026 года.

Ранее сообщалось, что запуск путепровода в районе улиц Карпинского и Столбовой может состояться в мае 2025 года. К этому времени на мосту предполагалось открыть движение трамваев, а также пешеходную часть.

Напомним, закрытие мостового перехода через Транссиб в районе «Пермь Экспо» произошло в 2024 году. Расширение дороги с двух до шести полос будет идти поэтапно: первый этап — переустройство коммунальных и инженерных сетей, второй — работы на самом путепроводе: увеличение количества полос, перекладка трамвайных путей (они будут отделены бортом, что исключит выезд на них автомобилей). Для компенсации трамвайного движения запущен специальный автобусный маршрут.