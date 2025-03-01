Глава Ставрополья поздравил мусульман с наступлением Рамадана

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил мусульман региона и всей России «с наступлением священного месяца Рамадан». Об этом глава региона написал в своем Телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам автора поста, Рамадан напоминает о том, какое важное место в жизни занимают милосердие и забота о близких. «Он помогает людям становиться лучше, улучшать окружающий мир и является частью многовековых традиций, которые укрепляют взаимопонимание и добрососедство на нашей земле», — подчеркнул Владимир Владимиров.

Губернатор Ставрополья пожелал всем исполнения добрых помыслов, здоровья и благополучия.

По информации из открытых источников, Рамадан или Рамазан — девятый месяц мусульманского календаря. В этот период мусульмане постятся в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца, а по окончании месяца отмечают праздник Ураза-байрам. Слово «рамадан» в переводе с арабского означает «палящий зной», «сжигающий», «горячий», «жаркий».

Владимир Андреев