Хоккеисты «Ижстали» из Удмуртии проиграли 6-й матч подряд

Ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «Рубину» из Тюмени со счетом 2:3Б в матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча состоялась в столице Удмуртии 28 февраля, сообщает пресс-служба сталеваров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Играли с опытной командой, одной из лидеров ВХЛ ("Рубин" занимает 3-е место в рейтинге регулярного чемпионата.— "Ъ-Удмуртия"). Ребята выполнили все поставленные задачи. Конечно же, хотелось выиграть по буллитам. Из трех серий хотя бы одну надо было забирать. Самоотдача, самоотверженность, понимание игры — все сегодня на высшем уровне»,— сказал главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков на пресс-подходе по итогам матча.

По данным таблицы регулярного чемпионата ВХЛ на 1 марта, «Ижсталь» занимает 31-ю строчку с 43 очками. Следующий матч «сталеваров» состоится 2 марта в спортивном комплексе «Олимпиец» в Ижевске против клуба «Югра» из Ханты-Мансийска. Гости находятся на 10-й строчке рейтинга.