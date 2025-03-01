Советник мэра Красноярска на полтора месяца отправлен в СИЗО

Красноярский суд избрал меру пресечения Артуру Арутюняну — советнику мэра Красноярска Владислава Логинова — в виде заключения под стражу сроком на 1,5 месяца. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета России. Господин Арутюнян подозревается в «организации и руководстве совершения превышения должностных полномочий, группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении советника главы Красноярска возбуждено по материалам регионального УФСБ. Как установило следствие, осенью 2023 года состоялся аукциона по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений на Технологической улице. Победителем было признано АО «Асфальтобетонный завод» (АБЗ), с которым муниципальная управляющая компания «Красноярская» подписала договор купли-продажи комплекса стоимостью более 4,5 млн руб.

«В конце ноября-декабре 2023 года советник главы города дал незаконное указание руководителю департамента городского хозяйства об уклонении от передачи АО «АБЗ» объектов недвижимого имущества и организации расторжения договоров купли-продажи»,— отметили в СК. Впоследствии сделка была расторгнута.

Михаил Кичанов