Бывший краевой министр переехал в Республику Коми

Бывший министр транспорта Пермского края Владимир Митюшников назначен гендиректором ООО «Усинск-НПО-Сервис», зарегистрированного в Республике Коми. Эти сведения содержатся в сервисе «СПАРК-Интерфакс» от 27 февраля. Компания оказывает сервисные услуги в Коми, годовая выручка — 3 млрд руб. Общество принадлежит ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

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Владимир Митюшников возглавлял краевой минтранс в 2012–2014 годах, после госслужбы вернулся в структуры ЛУКОЙЛа. До недавнего времени он был исполнительным директором нефтедобывающей компании «УралОйл».