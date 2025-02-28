Зеленский после переговоров с Трампом поблагодарил США за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский, покинувший Белый дом из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом, поблагодарил Вашингтон за приглашение и поддержку. Он покинул встречу раньше запланированного времени, а итоговая пресс-конференция была отменена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Brian Snyder / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо, президент США, Конгресс и американский народ. Украине нужен справедливый и прочный мир, и мы работаем именно ради этого», — написал Владимир Зеленский в соцсети X.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне поспорили о способах урегулирования российско-украинского конфликта. Американский лидер по итогам встречи заявил, что украинский президент не готов к миру. В заявлении Белого дома говорится, что власти США «не позволят эксплуатировать американский народ».

Лусине Баласян