В Академическом районе Екатеринбурга переименуют четыре остановки

В Академическом районе Екатеринбурга будут переименованы четыре остановки общественного транспорта, сообщили в администрации города. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Анна Иванюк Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Анна Иванюк

Так, две остановки возле детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова по улице Академика Парина сменили название с «Улицы профессора Матвеева» на «Академия творчества». Две остановки в 13-м квартале района теперь будут называться «13-й квартал Академического района».

Остановка возле пересечения улиц Академика Парина и Чкалова сохранит свое название «Академия тенниса».

Полина Щуцкая