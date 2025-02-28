Бастрыкин взял на контроль дело о похищении ребенка в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о похищении полуторагодовалого ребенка у жительницы Краснодара ее бывшим сожителем. Глава ведомства потребовал доклад о ходе расследования, сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Поводом для начала проверки послужило обращение женщины. Заявительница написала жалобу в комментариях к публикации в Telegram-канале информационного центра СКР.

По словам пострадавшей, бывший сожитель на протяжении трех лет применял физическое насилие, угрожал расправой и запрещал обращаться за помощью в правоохранительные органы. В мае 2024 года, опасаясь за свою безопасность, она вместе с ребенком якобы нашла убежище в московском приюте для жертв домашнего насилия.

Заявительница также пишет, что мужчина выследил их и насильно вернул в Краснодар. После этого ее бывший сожитель якобы похитил мальчика и скрылся в неизвестном направлении. Местонахождение ребенка до сих пор не установлено.

Ранее Следственный комитет уже возбуждал уголовное дело по этому факту, но прокурор Прикубанского округа Краснодара отменил его. После повторного рассмотрения материалы вновь зарегистрировали в качестве уголовного производства.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ Андрею Маслову предоставить отчет по расследованию дела с учетом всех доводов потерпевшей.

Анна Гречко