«Молот» проиграл второй домашний матч подряд

Хоккеисты «Молота» не сумели победить во втором подряд домашнем матче чемпионата ВХЛ. Поединок с ХК «Югра» из Ханты-Мансийска завершился победой гостей со счетом 1:2. В первом периоде пермяки под занавес сумели забросить шайбу. Гол на счету Павла Щербакова. После перерыва «Югра» отыгралась. Третья двадцатиминутка завершилась без взятия ворот, а в дополнительное время успеха добились игроки из Сибири.

Этот матч был важен для пермского клуба, поскольку обе команды ведут борьбу за попадание в плей-офф. Подопечные Евгения Попихина шли на девятом месте, а «Югра» на 13. После этой встречи команды поменялись местами.

Следующий поединок пермская ледовая дружина проведет в воскресенье против ХК «Зауралье» из Кургана.