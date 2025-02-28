На трассе М-4 в Выселковском районе запустят реверсивное движение
На 1251 км трассы М-4 «Дон» в Выселковском районе будет организовано реверсивное движение со светофорами. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».
Фото: ГК «Автодор»
Новая схема начнет действовать с 5 марта и продлится до конца ноября 2025 года. Ограничения связаны с ремонтом искусственного сооружения.
Ранее планировалось запустить движение по путепроводу летом 2025 года, но с полным перекрытием участка. В ведомстве пояснили изменение планов: «В связи с тем, что ремонтные работы будут выполняться с организацией реверсивного движения со светофорным регулированием, запуск движения по искусственному сооружению планируется в четвертом квартале текущего года».
После завершения строительно-монтажных работ движение по трассе будет восстановлено в полном объеме. Дорожники призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и учитывать изменения при планировании поездок.