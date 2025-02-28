Глава СКР потребовал доклад о проверке жалоб на наркоторговцев в Краснодаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки обращения жителей Краснодара, пожаловавшихся на лиц, предположительно торгующих наркотиками в их многоквартирном доме. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации СМИ, жильцы записали видеообращение к господину Бастрыкину. Заявители сообщили, что ежедневно сталкиваются с людьми, предположительно занимающимися сбытом наркотических средств и наносящими ущерб имуществу жилого комплекса.

В своем обращении граждане также отметили, что неоднократно обращались в правоохранительные органы. По их словам, эффективных мер принято не было.

Следственные органы СК России по Краснодарскому краю проводят процессуальную проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 УК РФ (хулиганство) и 228 УК РФ (незаконные операции с наркотическими средствами).

Нурий Бзасежев