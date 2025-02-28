«Оскар» раздает ценные призы

Пластика тела, отдых на вилле на Мальдивах и членство в голливудском отделении иллюминатов: номинанты на «Оскар» получат подарочные пакеты с содержимым на $200 тыс. каждый. Как сообщается в пресс-релизе, набор «Выигрывают все» смогут забрать и те, кому не достанется золотая статуэтка. Щедрое вознаграждение спонсирует нишевая маркетинговая компания, которая к организаторам премии отношения не имеет, отмечается на сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP

Но рассчитывать на подарок могут представители отдельных номинаций, говорит режиссер-мультипликатор и двукратный претендент на премию «Оскар» Константин Бронзит: «Какого-то денежного бонуса "Оскар" не подразумевал. Никакого миллиона или еще чего-то победитель не уносит с собой, только статуэтку и почет. Эти подарочные пакеты существуют, но совсем не для всех номинантов. Если вы Леонардо Ди Каприо или Кейт Уинслет, то есть звезды первой величины, которые претендуют на победу в номинации "Главная роль", тогда вам спонсоры, а не организаторы (они вообще к этому отношения не имеют), готовят такие наборы, персонально их вручают.

В них может входить, например, поездка куда-то на двоих, косметика на $100 тыс. или еще что-то в рекламных целях. Если вы Константин Бронзит в номинации на Short Animation Film, то на вас спонсоры не обратят никакого внимания. Я почти уверен, что даже в пафосных номинациях, в частности "Лучшего оператора спецэффектов", такие подарки не предполагаются. Это все для актеров-звезд, медийных личностей.

Я не исключаю того, что многие компании желают поучаствовать в этом. Но выбор спонсоров, наполнение этих подарков зависит от конкретного года. Это не одно и то же каждый раз, естественно. Все зависит от конкретного фестиваля, от его возможностей, от партнеров мероприятия, от того, сумела ли найти какие-то инвестиции дирекция фестиваля или нет. Например, в рамках премий "Ника" и "Золотой орел" когда-то были денежные премии. Сегодня, а это уже последние лет 10-15, тоже все превратилось просто в почет и статуэтку».

Самый дорогой подарок в этом году — более $1 млн на персональные услуги по восстановлению после пожаров. Кроме того, в пакете для номинантов предлагается «бесплатное управление проектом по ремонту дома». Из-за стихийного бедствия в Калифорнии сгорело немало дорогих домов политиков и актеров. Оглашение победителей и церемонию награждения пришлось перенести. Социальную повестку было необходимо поддержать, считает владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников: «В США бушевали пожары, так что это как-то обосновано. Киноакадемия хочет поддержать людей таким образом.

Но вот сертификат на липосакцию и одежда для питомцев, конечно, вызывают улыбку. А все остальное мне непонятно. На фоне $200 тыс. у нас все, безусловно, гораздо скромнее. Возможно, какие-то премии и есть, какие-то корпоративные мероприятия, ивенты или еще что-то в этом духе, но это достаточно частное, может быть, очень локальное, не денежноемкое».

Как отмечает The Guardian, пострадавших в пожарах среди номинантов, в числе которых Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Деми Мур и Рэйф Файнс, нет.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская