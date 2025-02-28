Внучка экс-главы Самары призналась в его убийстве

Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги Екатерина Тархова-Бельская дала признательные показания. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Обвиняемая рассказала, что отравила дедушку и бабушку из корыстных побуждений. Затем девушка заморозила тела при помощи азота, а ее знакомый расчленил их. Части тел злоумышленники раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Сообщник Екатерины Тарховой-Бельской находится за пределами Самарской области и объявлен в розыск.

Показания обвиняемая подтвердила в ходе проверки на месте преступления. Следователи нашли кровь потерпевших на ее обуви, что подтверждено экспертизой. Также СКР сообщил, что против фигурантки возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) «по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке».

Уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) Виктора и Натальи Тарховых возбудили 3 февраля. Спустя три дня в квартире Екатерины Тарховой-Бельской нашли телефоны и документы погибших, а также химические средства и емкости для уничтожения следов преступления.

Андрей Сазонов