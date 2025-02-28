Железнодорожный переезд в станице Воронежской закроют на сутки

Движение через железнодорожный переезд 87-й км в станице Воронежская Краснодарского края будет временно приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

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Ограничения вводятся с 8:00 1 марта до 21:00 2 марта в связи с проведением ремонтных работ. Автомобилистам рекомендуют учитывать данную информацию при составлении маршрутов.

Ведомство также призывает водителей с пониманием отнестись к неудобствам, вызванным необходимыми работами.

Нурий Бзасежев