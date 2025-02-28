На короткой дистанции

Рост ключевой ставки до 21% стал причиной повышения ставок по кредитам для сельхозпредприятий. В этих условиях банки стараются сохранить динамику агрокредитования. Они выдают крестьянам краткосрочные займы и предлагают альтернативные инструменты. Дельнейшие перспективы кредитования агропрома на Дону опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты видят в предоставлении краткосрочных займов на текущую деятельность и совершенствовании мер господдержки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В октябре 2024 года Банк России повысил ключевую ставку с 19% до 21% Это стало серьезным испытанием для игроков реального сектора и, в частности для предприятий АПК, поскольку привело к удорожанию кредитов, в том числе и льготных. Например, ставка по действующим льготным займам выросла с 4,5%-5% до 10%-10,5% годовых. Малым сельхозпредприятиям и фермерам льготные кредиты помогали выживать. Когда в 2024-м из-за роста «ключа» льготное кредитование сельхозпроизводителей в России стало «на паузу», сельхозпроизводители забили тревогу, потому не понимали, как быть без льготного заимствования. Часть из них, не видя перспектив, прекратили деятельность. По данным АККОР, за минувшие 12 месяцев в регионе перестали работать 400 фермерских хозяйств. По состоянию на 1 января 2024 года их было около 7,6 тыс., сейчас же — чуть более 7 тыс., уточнили в ассоциации. Основную причину такой «убыли» здесь связывают с резким уменьшением поддержки фермеров: нет пониженных ставок и стартовых субсидий, отсутствиет прозрачность при реализации госпрограмм АПК.

Представители опрошенных «Ъ-Ростов» банков согласились, что в 2024 году аграрии Дона столкнулись с вызовами, последствия которых ощущаются и сейчас. Так, по словам заместителя начальника управления по работе с корпоративными клиентами банка «Центр-инвест» Андрея Конева, речь, прежде всего, о снижении рентабельности деятельности в агропроме из-за роста издержек производства при достаточно низких закупочных ценах на готовую сельхозпродукцию.

«Это лишает многих аграриев возможности инвестировать в развитие, — уверен господин Конев. — Плохое влияние на урожай в прошлом сезоне в регионе оказали неблагоприятные погодные условия (возвратные заморозки весной и последующая засуха летом)».

По словам эксперта. нельзя сбрасывать со счетов и негативные последствия западных санкций: существенно осложнилась поставка элитных семян ряда культур (подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы), агрохимии, запчастей и импортной техники.

Нынешнюю ситуацию банкиры оценивают как напряженную. Действующая процентная ставка по кредитам оказывает давление на спрос, заметила руководитель направления кредитования среднего бизнеса Альфа-Банка Анна Шумидуб. «В этих условиях банкам важно сохранить кредитную активность клиентов из агросектора и способствовать поддержке их бизнеса», — добавила эксперт.

Высокая доля

При этом в корпоративных кредитных портфелях крупных банков доля агропрома «традиционно высокая». Так, Андрей Конев сообщил, что у них эта доля 48% и «практически не изменилась по сравнению с прошлыми периодами». Господин Конев добавил, что клиентская база активных заемщиков — представителей отрасли остается стабильной уже много лет. «Это около 1,5 тыс. предприятий», — уточнил банкир.

По словам заместителя председателя правления банка «Кубань Кредит» Елены Марущак, за последние пять лет доля АПК в их кредитном портфеле увеличилась на 18% и к концу 2024 года достигла 56%. «При общем объеме кредитов для аграриев 46,6 млрд руб. на заемщиков Ростовской области приходится почти 5 млрд руб., — сообщила госпожа Марушак. — При этом ссуды аграриев формируют 86% кредитного портфеля этой территории. Кластер АПК интересен банку как устойчивый и системообразующий сегмент, в котором всегда сохраняется спрос на производимую продукцию и рынок сбыта. Дополнительный фактор устойчивости таких клиентов — меры господдержки».

Сергей Штоль, руководитель Южного филиала, директор Росбанка (филиал Т-Банка) по работе с корпоративными клиентами, сообщил, что у них на юге России доля АПК в общем объеме кредитного портфеля для юрлиц составляет не менее 25%, а в сезон активной закупки продукции увеличивается до 55-60 %.

Как рассказал Роман Панасенко, директор по продажам кредитных продуктов корпоративного бизнеса Филиала «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в Ростовской области стабильно растет количество клиентов из сектора АПК. Кредитный портфель сельхозпредприятий в донских отделениях банка за прошедший год вырос на 20%.

В Юго-Западном Сбербанке сообщили, что по состоянию на 1 января 2025 года корпоративный кредитный портфель в южных регионах России составил около 1,7 трлн руб. «Отраслевой портфель банка за последние три года вырос на четверть: с 280 млрд руб. до 350 млрд руб., где более трети занимает растениеводство. По объёму портфель банка в южном АПК занимает второе место после недвижимости (свыше 760 млрд руб.)», — уточнил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

В 2024 году в Ростовской области общий объем кредитов, которые выдал аграриям Россельхозбанк, превысил 110 млрд руб., сообщили в пресс-службе финансовой организации. Из этой суммы более 77 млрд руб. выделено на сезонные работы, а 5,5 млрд руб. — на приобретение сельхозтехники и оборудования. Большую часть кредитов РСХБ выдал аграриям Дона по льготной ставке.

В новом году банк также обеспечит кредитование сезонных работ, выдавая хозяйствам средства на короткие сроки и, в том числе, на льготных условиях. Прием от аграриев заявок на льготное кредитование сезонно-полевых работ в РСХБ стартовал еще в январе.

«Как правило, такие кредиты аграрии берут на приобретение ГСМ, семян, удобрений, запчастей, кормов и т. д.», — пояснили в пресс-службе банка.

Деньги на пополнение

Представители банков отметили, что, с ростом ключевой ставки и ставок по льготным кредитам, которые выросли вдвое — с 4,5–6,5% до 8,5–12,5%, снижаются темпы инвестиционного кредитования. «В текущих рыночных условиях донские аграрии чаще берут на пополнение оборотных средств», — заметил Роман Панасенко.

По наблюдениям Андрея Конева, чаще поступают заявки на кредиты на приобретение ГСМ, удобрений и средств защиты растений, семян, запчастей к агромашинам т. д. «Также мы финансируем проекты повышения энергоэффективности, закупку новой техники и оборудования, строительство и расширение производственных площадок, — перечислил господин Конев. — От общего объема заявок (от аграриев) 70% приходится на пополнение оборотных средств и только 30% — на инвестиционные цели».

Сергей Штоль пояснил, что из-за текущей экономической ситуации и сложившейся денежно-кредитной политики (в т. ч. роста ключевой ставки Банка России в течение всего 2024 года) многие аграрии приостановили реализацию инвестпроектов и чаще берут кредиты на обеспечение текущей деятельности: финансирование сезонных полевых работ, приобретение горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, кормов и т. д.

Анна Шумидуб также заметила, что многие клиенты из АПК приостановили инвестпроекты, но, уверена эксперт, это вовсе не означает, что инвестиционная деятельность полностью остановлена. «Клиенты видят в текущих условиях возможности для расширения бизнеса и для развития новых направлений, – уверена госпожа Шумидуб. – Кроме классических кредитов активное развитие в банке получили факторинг и лизинг, которые имеют ряд преимуществ для клиента, по сравнению с классическим кредитованием».

Действительно, лизинг стал удобным альтернативным инструментом для обновления техпарка, так как позволяет сэкономить на налогах и обслуживании техники. Она на все время внесения платежей остается на балансе лизинговой компании, поэтому у фермера не растет налог на имущество. Кроме того, лизингодатель в большинстве случаев обеспечивает страхование, регистрацию и сервисное обслуживание техники.

Сергей Штоль также рассказал, что, помимо классического кредитования, предлагают аграриям такие инструменты, как факторинг (он важен для компаний, которые реализуют готовую продукцию через торговые сети), банковские гарантии и лизинг (для приобретения оборудования и машин), а также помогают в сопровождении внешнеэкономической деятельности (это важно для донских экспортеров сельхозпродукции).

Надежды на улучшение

Господин Штоль уверен, что на дальнейшую кредитную активность аграриев будут влиять такие внешние факторы, как мировые цены на сельхозпродукцию, курс рубля по отношению к другим валютам и лимиты, выделенные правительством РФ и отдельными министерствами на поддержку аграриев, в рамках государственных льготных программ.

«Для того, чтобы госпрограммы могли наиболее полно реализовать свой потенциал, необходимо совершенствовать механизмы поддержки, продолжать диалог Минсельхоза РФ, банков и агробизнеса, — сказал Андрей Конев. — Понятно, что финансирование программы жестко зависит от исполнения бюджета и не всегда совпадает с агросезоном. Но дорога ложка к обеду, равно как и льготный кредит — к оптимальным срокам закупки семян, удобрений, ГСМ и проч. То есть, оптимальной должна быть скорость предоставления льготных кредитов».

Анна Шумидуб заметила, что уже с начала 2025 года Минсельхоз РФ и региональные агарные ведомства работают над совершенствованием программ поддержки и минимизацией негативного эффекта от повышения «ключа».

«Понимаем, что в текущей ситуации объемы бюджета на льготное кредитование АПК, как впрочем, и любой другой отрасли, будут ограничены. Но мы видим, даже в таких условиях, постоянное выделение дополнительных средств для продолжения финансирования. Это подчеркивает важность отрасли для государства, — объяснила госпожа Шумидуб. — Учитывая, что АПК является капиталоемкой сферой, требует постоянного обновления техники и оборудования, особую важность будут иметь льготные программы на инвестиционные цели и льготный лизинг».

Елена Марущак сослалась на заявления Минсельхоза о том, что объем субсидирования отрасли в 2025 году будет сопоставим с прошлогодним. Тогда банк включил в реестр льготного кредитования 796 заявок на общую сумму 22 млрд руб., что на 10% было выше уровня 2023 года.

По информации с сайта Минсельхоза РФ, в 2025 году предусмотрено субсидирование 70% ключевой ставки на новые краткосрочные льготные кредиты по приоритетным направлениям: сезонные полевые работы, молочное скотоводство, селекция и генетика. Лимит на них почти в два раза выше показателя 2024 года (см. инфографику).

Иван Демидов