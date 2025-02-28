В пензенском Сердобске выясняют обстоятельства гибели человека на пожаре

Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области приступил к проверке после гибели женщины на пожаре в доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, пожар случился в доме на ул. Кирпичной в Сердобске в утренние часы сегодня, в пятницу. В жилище огнеборцы нашли мертвую 85-летнюю женщину, которая проживала одна, со следами термического воздействия на теле.

По предварительным сведениям, пожар может быть связан с эксплуатацией газовой плиты. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, как только проверка завершится, примут процессуальное решение.

Павел Фролов