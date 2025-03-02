В Париже открылся Maison Barriere Vendome

Принадлежащий группе Barriere отель Maison Barriere Vendome расположился в семиэтажном здании в самом центре Парижа между Вандомской площадью и садом Тюильри. В гостинице всего 10 номеров и 16 сьютов, каждый из которых посвящен выдающейся женщине, оставившей след в истории: Жорж Санд, Саре Бернар и пр. Декоратор Даниэль Жибер разработал дизайн, погружающий гостей в атмосферу искусства и французского уюта. На первом этаже расположен ресторан Frida. Разнообразное меню, вдохновленное южноамериканской кухней, и авторские коктейли не оставят равнодушным ни одного гостя. Спа-центр отеля предлагает оздоравливающие и бьюти-процедуры в сердце французской столицы.

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Нина Никифорова