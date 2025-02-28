В Архипо-Осиповке возобновили автобусный маршрут по указанию главы Кубани

Внутрипоселковый автобусный маршрут, закрытый ранее перевозчиком, возобновил работу в селе Архипо-Осиповка по распоряжению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Решение было принято после обращения местной жительницы Татьяны Долгановой во время «Прямой линии» с главой региона 4 декабря 2024 года. Губернатор распорядился возобновить перевозки к 1 марта 2025 года.

В начале года был открыт конкурс на обслуживание маршрута, однако желающих не нашлось. После дополнительной работы, проведенной администрацией Геленджика, автобус малой вместимости вернулся на линию.

Первый рейс стартует в 07:30, интервал движения составляет 40 минут. Протяженность пути — 7 км в одну сторону.

В администрации региона также отметили, что маршрут имеет социальную значимость. Автобус помогает жителям комфортно добираться до центра села.

Нурий Бзасежев