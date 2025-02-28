В Ульяновске частные перевозчики поднимают стоимость проезда

С 1 марта в Ульяновске увеличивается стоимость проезда в автобусах маршрутов №84, 82, 22 и 78, следующих по выходным дням через Президентский мост в связи с ремонтом швов Императорского моста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Об этом в пятницу на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило МКУ «Организатор пассажирских перевозок». По данным МКУ, в выходные дни стоимость проезда в этих автобусах повысится до 40 руб. В учреждении отмечают, что «увеличение стоимости проезда вызвано изменением схемы движения и увеличением протяженности маршрутов при следовании через Президентский мост».

О необходимости повышения цены на этих (нерегулируемых) маршрутах в выходные дни частные перевозчики уведомили МКУ в феврале.

28 февраля частные перевозчики также уведомили МКУ, что с 17 марта до 40 рублей повысится стоимость проезда и в будние дни.

Повышение стоимости проезда планировалось еще в январе, но после встречи перевозчиков с главой города было перенесено на март.

Андрей Васильев, Ульяновск