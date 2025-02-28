Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки в 2025 году

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о возможности снижения ключевой ставки Банка России во второй половине текущего года из-за приближающейся к пику инфляции в стране. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».



По его словам, с учетом текущих прогнозов по инфляции в диапазоне 7-8% и заявлений руководства ЦБ, есть основания надеяться на снижение ставки до 19% или даже ниже.

Также Андрей Костин отметил, что обвального падения кредитования ожидать не стоит. В розничном кредитовании возможен небольшой спад, кроме специальных ипотечных программ, а в корпоративном секторе — замедление темпов роста. По его мнению, у компаний достаточно резервов для продолжения инвестиционных программ, что может поддержать экономический рост.

Согласно данным ЦБ, корпоративный кредитный портфель сократился на 1 трлн руб. в январе 2025 года после снижения на 0,1 трлн руб. в декабре. В бюллетене «О развитии банковского сектора Российской Федерации» за январь 2025 года «речи о кредитном сжатии не идет — лишь нормализация темпов роста».

Андрей Костин также признал, что для банковского сектора предстоящий год будет сложнее. По его прогнозам, прибыль банков может снизиться на 15-20%: «Банки будут более осторожно подходить к кредитованию и внимательнее следить за проблемными кредитами». Однако он уверен, что стабильная база, которую смогли создать банки в последние годы, позволит сектору выдерживать колебания.

Снежана Стодольская