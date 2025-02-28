Король Марокко призвал не приносить в жертву овец в Курбан-байрам

В текущем году во время празднования Курбан-байрама жителям Марокко впервые за последние 29 лет придется отказаться от обряда жертвоприношения. К этому их призывает король Мухаммед VI, объяснив это экономическими трудностями и засухой. Из-за них в стране возник дефицит овец, а цены на животных и их мясо взлетели. Об этом сообщает The Times.

Марокко и весь север Африки уже семь лет страдают от засухи. Площадь пастбищ из-за этого сокращается. Поголовье овец в стране с 2016 года уменьшилось на 38%. Властям приходится их импортировать.

Как отмечается в обращении короля, совершение обряда жертвоприношения «в столь сложных обстоятельствах принесет серьезный ущерб широким слоям населения». Случаи отмены обряда жертвоприношения в Курбан-байрам уже бывали в истории Марокко — в 1966 году, когда также была сильная засуха, 1981 и 1996 годах.

Алена Миклашевская