Глава комитета Бундестага по разведке обвинил РФ и Китай в манипуляции выборами

Выборы в Бундестаг прошли в условиях «явной» манипуляции со стороны иностранцев. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил в интервью Financial Times (FT) председатель комитета по разведке Бундестага Константин фон Нотц. «Можно с уверенностью говорить о том, что имело место значимое и незаконное вмешательство в процесс принятия решения»,— говорит господин фон Нотц, представляющий в Бундестаге партию «Зеленые».

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Фото: Georg Wendt / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP Константин фон Нотц

Фото: Georg Wendt / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

Господин фон Нотц, в частности, счел подозрительным то, что победивший на выборах блок ХДС/ХСС не смог в полной мере воспользоваться разочарованием, которое избиратели испытывали в отношении социал-демократов. В результате часть голосов ушла «Альтернативе для Германии» (АдГ), выступающей против помощи Украине и сохранения санкций в отношении России. «Это имеет отношение к воздействию на процесс принятия решений»,— заметил он.

«Китай и Россия хотят разрушить новый мировой порядок и дестабилизировать демократические партии. И нет ничего удивительного в том, что нас атакуют»,— говорит господин фон Нотц. Другими игроками, манипулировавшими выборами, он считает предпринимателя Илона Маска, который публично поддержал АдГ перед выборами, а также «политически мотивированных исламистов».

По его словам, он не призывает к отмене результатов выборов. «Мы просто должны признать, что нашими выборами манипулируют — и успешно»,— цитирует его FT.

Виктор Буй