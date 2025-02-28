В Краснодаре открыли регистрацию в кадровую программу для участников СВО

В Краснодаре стартовала регистрация на участие в региональной кадровой программу «Герои Кубани» для бойцов специальной военной операции (СВО). Заявки принимаются на официальном сайте проекта до 7 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Программа доступна для граждан России, проживающих или заключивших контракт с Министерством обороны РФ на территории Краснодарского края. Проект направлен на расширение компетенций в сферах государственного управления, муниципальной службы и корпоративном секторе.

Отбор участников пройдет в несколько этапов. С 14 по 27 апреля состоится онлайн-тестирование для оценки управленческого потенциала, аналитических способностей и уровня подготовки кандидатов. С 28 апреля по 28 мая будут проведены индивидуальные собеседования с экспертами в онлайн-формате.

Финальный этап отбора запланирован на 18–20 июня. На заключительной стадии участники продемонстрируют навыки стратегического мышления.

Лучшие выпускники проекта получат возможность пройти профессиональную переподготовку в Президентской академии по направлению «Государственное и муниципальное управление», включая программы наставничества и стажировок.

Программа реализуется в регионе по поручению президента России Владимира Путина. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о проекте на торжественном собрании ко Дню защитника Отечества.

Кроме того, глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале выразил готовность стать наставником для участников программы.

Анна Гречко