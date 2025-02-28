Жители Ульяновской области за неделю отдали мошенникам почти 30 млн рублей

В ульяновскую полицию за минувшие сутки обратились пятеро пострадавших от мошеннических действий, сообщила в пятницу, 28 февраля, пресс-служба УМВД РФ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как отмечает полиция, заявители перечислили мошенникам 1,9 млн руб. Двое поверили в необходимости перевода средств на якобы безопасный счет, один — сообщению от якобы знакомых о необходимости оказания им финансовой помощи, один лишился средств во время псевдоинвестирования, и еще один — при покупке акустической системы посредством сайта бесплатных объявлений.

Анализ сообщений полиции об обращениях жителей региона с заявлениями о совершенных в отношении них мошеннических действий показывает, что за неделю с 22 февраля по 27 февраля жители Ульяновской области отдали мошенникам более 27,6 млн руб.

Рекордной за неделю была сумма в 10,3 млн руб., которую 67-летний житель Ленинского района Ульяновска отдал мошенникам, считая, что он выгодно вложился в инвестирование, играя на биржевой площадке, которая в реальности была фейковой.

Андрей Васильев, Ульяновск