«Зеленский уже не диктатор»

Премьер Великобритании Кир Стармер собирает лидеров Европы. Как ожидается, большая встреча пройдет 2 марта в Лондоне. В центре внимания — гарантии безопасности Украине. Президент Владимир Зеленский прибудет в Соединенное Королевство из США, где ожидается подписание большой сделки по редкоземельным минералам. Американский лидер Дональд Трамп в последнее время немного смягчил риторику в отношении Киева, тем не менее Белый дом по-прежнему настроен на компромисс с Россией. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что европейским союзникам в итоге удастся продавить республиканца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Мировая пресса посчитала визит Кира Страмера в США более успешным, нежели миссию Эмманюэля Макрона накануне. Дональд Трамп лично встретил британского премьера на крыльце Белого дома, чего не сделал в случае с французским коллегой. Как известно, между американцами и британцами имеют место давние противоречия. Первые как бы считаются обычными парнями, ковбоями, фермерами, которые не особо утруждают себя культурными традициями, тогда как подданные его величества — аристократы, само воплощение Старого Света. Можно так предположить, что суть нынешнего конфликта Европы и Америки в том числе и в этом: заносчивых европейцев ставят на место, мол, сами аристократы, а живете за счет простых американцев.

К чему, собственно, все это? А к тому, что Кир Стармер, видимо, провел определенную работу и пришел к правильному выводу относительно того, на каких струнках можно сыграть, дабы расположить к себе вполне эмоционального и эксцентричного лидера Америки. Премьер-министр привез Трампу личное приглашение от его величества короля Карла III посетить Лондон с официальным визитом. Это самая высокая честь, которая может быть оказана президенту Соединенных Штатов. Конечно же, республиканец растрогался, показал документ репортерам и, естественно, приглашение принял. Затем он очень эффектно вышел из неудобного положения, которое сам же себе создал, и сумел сгладить негативные последствия, присвоив ранее Владимиру Зеленскому статус диктатора. Американский лидер произнес, безусловно, историческую фразу: «Разве я это говорил?» Теперь можно смело выпускать футболки с соответствующей надписью.

Собственно, главное, с чем приезжал британский премьер, а до этого французский президент, — это гарантии безопасности США европейскому военному контингенту, который предполагается ввести на Украину после заключения мирного соглашения с Россией.

Трамп на это был не согласен и сейчас тоже отказался. Впрочем, создалось такое впечатление, что рано или поздно эта крепость падет. Между тем происходящее не совсем понятно. Можно предположить, что где-то обо всем уже договорились, и указанное мирное соглашение фактически подписано. Остается только решить вопрос с гарантиями безопасности. Но публичных заявлений на этот счет никто не делал. Более того, Россия категорически против присутствия каких-либо иностранных войск на украинской территории. Но как бы то ни было, нужно еще раз повторить, что подвижки в позиции Трампа налицо: Зеленский уже не диктатор, и территории он ему готов помочь вернуть настолько, насколько это будет возможно. И еще одна фраза президента США, на которую следует обратить внимание: мир наступит «или очень быстро, или не наступит вообще». Будем надеяться на первый вариант.

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Дмитрий Дризе