Дайджест событий
Неделя модных новостей
В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — новые коллекции косметики, весенние выставки и арт-инсталляции.
Pupa Milano позвали в Savva
26 февраля в ресторане Savva в отеле «Метрополь» итальянская марка Pupa Milano провела масштабную презентацию туши для ресниц VAMP! Lash Extender. Новая тушь уже стала бестселлером — она придает ресницам объем, приподнимает их, делает более густыми и удлиненными. Весь секрет в формуле и специальной щеточке: высокое процентное содержание черных микропигментов, смола африканской акации, касторовое масло. Оценивали новинку бьюти-эксперты, визажисты и блогеры.
Открывается выставка «Цветы. Превращение»
1 марта в Lim Gallery открывается выставка художника Дмитрия Кавки. Куратором проекта стала галерея Sample. Экспозиция посвящена цветам в разных мирах и вариациях: здесь разместились импровизированные киоск и холодильник с «букетами», в которых экспонируются арт-объекты. Выставка продлится с 1 по 9 марта. А с 6 по 8 марта здесь появится pop-up магазин, где можно будет купить букеты. Вход свободный.
Herbaliste пришел в Россию
На российском рынке появился Herbaliste — израильский бренд профессионального ухода за волосами из натуральных ингредиентов, основанный на принципах фототерапии и лечебных свойствах трав. Сообщается, что количество натуральных ингредиентов в средствах высокое и составляет в среднем более 75%. В линейке бренда — шампуни и кондиционеры для разных типов волос, маска и сыворотка для их восстановления.
Kiko Milano показала весну
В Столешниковом переулке состоялось мероприятие итальянской марки Kiko Milano, посвященное презентации коллекции бестселлеров и запуску капсулы Sara Sampaio. Центральным элементом мероприятия стала арт-инсталляция от творческого объединения Fresh Glass — стеклянные объекты, в которых гармонично сочетались цветы и косметические средства Kiko Milano.