Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — новые коллекции косметики, весенние выставки и арт-инсталляции.

Pupa Milano позвали в Savva

26 февраля в ресторане Savva в отеле «Метрополь» итальянская марка Pupa Milano провела масштабную презентацию туши для ресниц VAMP! Lash Extender. Новая тушь уже стала бестселлером — она придает ресницам объем, приподнимает их, делает более густыми и удлиненными. Весь секрет в формуле и специальной щеточке: высокое процентное содержание черных микропигментов, смола африканской акации, касторовое масло. Оценивали новинку бьюти-эксперты, визажисты и блогеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Pupa Milano Фото: Pupa Milano Фото: Pupa Milano Фото: Pupa Milano Следующая фотография 1 / 4 Фото: Pupa Milano Фото: Pupa Milano Фото: Pupa Milano Фото: Pupa Milano

Открывается выставка «Цветы. Превращение»

1 марта в Lim Gallery открывается выставка художника Дмитрия Кавки. Куратором проекта стала галерея Sample. Экспозиция посвящена цветам в разных мирах и вариациях: здесь разместились импровизированные киоск и холодильник с «букетами», в которых экспонируются арт-объекты. Выставка продлится с 1 по 9 марта. А с 6 по 8 марта здесь появится pop-up магазин, где можно будет купить букеты. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 5

Herbaliste пришел в Россию

На российском рынке появился Herbaliste — израильский бренд профессионального ухода за волосами из натуральных ингредиентов, основанный на принципах фототерапии и лечебных свойствах трав. Сообщается, что количество натуральных ингредиентов в средствах высокое и составляет в среднем более 75%. В линейке бренда — шампуни и кондиционеры для разных типов волос, маска и сыворотка для их восстановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 4

Kiko Milano показала весну

В Столешниковом переулке состоялось мероприятие итальянской марки Kiko Milano, посвященное презентации коллекции бестселлеров и запуску капсулы Sara Sampaio. Центральным элементом мероприятия стала арт-инсталляция от творческого объединения Fresh Glass — стеклянные объекты, в которых гармонично сочетались цветы и косметические средства Kiko Milano.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 10

Ирина Кириенко