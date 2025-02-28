В Ярославском районе грузовик сбил ребенка

В Ярославском районе днем 28 февраля грузовой автомобиль сбил 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ДТП случилось в 14:30 на трассе М-8 в районе Кузнечихи. За рулем грузовика Scania находился 62-летний водитель. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ребенка госпитализировали.

«По предварительной информации, в зоне пешеходного перехода грузовой автомобиль «Скания», двигаясь на запрещающий сигнал светофора, произвёл наезд на мальчика»,— рассказали в надзорном ведомстве.

Полиция проводит проверку, прокуратура поставила ее ход и результаты на контроль.

Алла Чижова