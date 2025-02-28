Основателя Gulagu.net заочно приговорили к 8 годам колонии

Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (признан иностранным агентом) к восьми годам колонии. Его признали виновным в распространении фейков об армии России по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщили «Ъ» в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Осечкин (признан иностранным агентом)

Фото: facebook.com / vladimir.osechkin Владимир Осечкин (признан иностранным агентом)

Фото: facebook.com / vladimir.osechkin

В ходе разбирательства было установлено, что фигурант распространял ложную информацию о действиях российских военнослужащих в ходе СВО. Всего в деле значатся три эпизода с марта по ноябрь 2022 года. Обвиняемый находится в международном розыске.

О возбуждении уголовного дела против Владимира Осечкина (признан иностранным агентом) «Интерфакс» сообщил в марте 2024 года. Правозащитнику также вменяли в вину публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В 2020 году московский суд заочно арестовывал его по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В рамках этого дела у него проходил обыск в 2015 году, после чего господин Осечкин (признан иностранным агентом) уехал во Францию и получил статус политического беженца.

Никита Черненко