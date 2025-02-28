Фермеры Ульяновской области требуют спасти региональное семеноводство

В Ульяновской области фермеры собирают подписи под обращением к губернатору и региональному министру АПК и развития сельских территорий Алексею Леушкину с требованием сохранить аккредитацию лаборатории районного отделения ульяновского филиала Россельхозцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сбор подписей организовал общественный активист и фермер, руководитель АНО содействия многодетным семьям Димитровграда «Все вместе» Алексей Якушев, о чем он объявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В обращении фермеры просят губернатора оказать содействие в сохранении Мелекесского районного отделения регионального филиала ФГБУ «Россельхозцентр», а также в продлении аккредитации его лаборатории (аккредитация теряет силу в 2026 году). В документе отмечается, что отделение Россельхозцентра «очень важно для успешной работы фермерских хозяйств и без него у фермеров Мелекесского и Новомалыклинского районов не будет возможности иметь свои семена и грамотно заниматься семеноводством.

На сообщение фермера региональный минсельхоз ответил, что аккредитация испытательной лаборатории мелекесского отдела филиала Россельхозцентра «действительна до 2026 года», и «решение о проведении дальнейшей аккредитации будет принято в 2026 году в ФГБУ “Россельхозцентр”», «этот вопрос сейчас обсуждается региональным минсельхозом с руководителем ульяновского филиала «Россельхозцентра». Между тем в беседе с «Ъ-Волга» господин Якушев пояснил, что опасения фермеров не беспочвенны, уже «из-за отсутствия аккредитации закрылась лаборатория в Новомалыклинском и Чердаклинском районах, а также ряд других лабораторий в районах правого берега Волги». По его мнению это происходит в связи с тем, что лаборатории старые, им, согласно федеральным требованиям, для продления аккредитации необходимо обновление оборудования, но средства на это никто не выделяет, в итоге все заканчивается закрытием лаборатории, которая является основой районного отделения Россельхозцентра. Фермер считает, что закрытие районных лабораторий приведет к значительному увеличению времени на проверку семян, росту расходов на вывоз семян в региональный центр, удорожанию продукции и ухудшению всей сферы семеноводства. Господин Якушев отмечает, что, по его данным, «похожие тенденции наблюдаются и в некоторых других регионах России».

Получить пояснения руководства ульяновского филиала Россельхозцентра в пятницу не удалось — врио руководителя филиала Александр Рассказов по свои телефонам был недоступен. Также недоступен для комментариев был и министра АПК и развития сельских территорий Алексей Леушкин.

В ФГБУ «Россельхозцентр» «Ъ-Волга» ответили, что пока не могут дать исчерпывающий ответ на поставленные вопросы.

Сергей Титов, Ульяновск