В Елабуге городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 18-летнего местного жителя по делу, квалифицированному по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотически средств). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Елабуге предстал перед судом 18-летний местный житель за сбыт партии наркотиков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Елабуге предстал перед судом 18-летний местный житель за сбыт партии наркотиков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года молодой человек был вовлечен неизвестным лицом в деятельность организованной группы, занимавшейся распространением запрещенных веществ. 14 сентября он извлек из тайника в лесу под Елабугой партию наркотиков массой не менее 47,19 гр.

Через два дня он расфасовал их на 24 свертка и поместил в морозильную камеру, планируя доставить в Южно-Сахалинск авиарейсом. Он не успел довести задуманное до конца — полиция задержала его.

Подсудимый свою вину отрицает. Дело направлено на рассмотрение в Елабужский городской суд.

Артём Дергунов