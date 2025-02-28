Под Анапой во время сбора мазута на дне моря погиб водолаз

Водолаз погиб в Анапе во время сбора мазута. Это произошло в поселке Джемете сегодня, 28 февраля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю

В ведомстве рассказали, что погибший выполнял работы по очистке акватории Керченского залива в поселке Джемете. Он не поднялся на поверхность в установленный период. На поиски товарища отправился страховочный водолаз. Он нашел первого водолаза и поднял на поверхность. Спасти его не удалось.

Спасатель 1 класса Семен Луговой служил в системе МЧС России с 2011 года. Он принимал участие в различных спасательных операциях, выполнял боевые задачи в сложных и опасных условиях. У погибшего остались жена и двое детей.

В СУ СКР по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка по факту случившегося. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Алена Воробьева