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Сенатор Дмитрий Рогозин посетил предприятия концерна «Калашников» в Ижевске

Сенатор, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин посетил в Ижевске предприятия концерна «Калашников», выпускающие управляемые боеприпасы и БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

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Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

«В ходе визита сенатор ознакомился с производством управляемых боеприпасов "КУБ", "КУБ-2" и "КУБ-10", воздушных разведчиков — "Гранат-4" и многофункционального комплекса гражданского назначения СКАТ 350М»,— указано в сообщении концерна.

Кроме того, господину Рогозину показали беспилотники типа «Голиаф», «Каракурт» и «Квазимачта». Все изделия предприятия применяются в зоне спецоперации.