Суд Ставрополя оштрафовал на 2,5 млн рублей участников картельного сговора

Суд на Ставрополье отклонил апелляцию и признал законным штраф в 2,5 млн руб. участникам картельного сговора, сообщила пресс-служба краевого УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства компания «Медторг» пыталась обжаловать в суде наложенный штраф. Фирма стала одним из восьми участников сговора, который раскрыло антимонопольное ведомство.

По версии УФАС, фигуранты договорились не сбивать цены на электронных торгах на поставку медоборудования и медицинских изделий. Доход участников картеля превысил 170 млн рублей.

На них наложили оборотные штрафы.

Николай Аксенов