В Черноземье 1 марта будет облачно, от -11°С до 0°С

В субботу, 1 марта, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность, местами снег. Температура будет варьироваться от -11°С до 0°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно с прояснениями, температура составит -9°C. Днем прогнозируется облачность при -1°C. Осадки в течение суток не ожидаются.

В Воронеже ночью обещают облачность, до -8°C, без осадков. Днем тоже ожидается облачность, без осадков, температура составит -1°C.

В Курске ночью возможна переменная облачность, температура составит до -10°C. Днем — облачность, до -1°C. В течение суток осадков не должно быть.

В Липецке ночью прогнозируют -11°C, днем температура воздуха составит -2°C. В течение суток будет облачно, осадки не обещают.

В Орле в течение суток возможна облачность, без осадков. Ночью температура опустится до -11°C, днем составит 0°C.

В Тамбове ночью температура опустится до -8°С, ожидается облачность и кратковременный снег. Днем будет облачно, без осадков, до -1°С.

Егор Якимов