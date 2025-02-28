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В Пригородном районе после нападения собаки прокуратура проводит проверку

В селе Сунжа Пригородного района РСО-Алания после сообщений в СМИ о том, что бездомная собака напала на женщину, организована проверка прокуратуры, сообщают в ведомстве республики.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию работ по отлову бродячих животных, опрошена пострадавшая и возможные очевидцы»,— рассказали в прокуратуре.

Пострадавшая от госпитализации отказалась, ей оказана вся необходима медицинская помощь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Николай Аксенов

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