В Пригородном районе после нападения собаки прокуратура проводит проверку
В селе Сунжа Пригородного района РСО-Алания после сообщений в СМИ о том, что бездомная собака напала на женщину, организована проверка прокуратуры, сообщают в ведомстве республики.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию работ по отлову бродячих животных, опрошена пострадавшая и возможные очевидцы»,— рассказали в прокуратуре.
Пострадавшая от госпитализации отказалась, ей оказана вся необходима медицинская помощь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.