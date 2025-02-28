Голикова сообщила о росте рождаемости в 18 регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2024 году рост рождаемости отмечен в 18 регионах, включая те, где ранее фиксировали снижение этого показателя. Госпожа Голикова пояснила, что из негативной динамики вышли регионы Центральной России и Севера-Запада, а именно Смоленская, Орловская, Рязанская, Ленинградская и Калининградская области. Она сослалась на «предварительные данные» статистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На расширенном заседании комитета Госдумы по защите семьи госпожа Голикова отметила, что суммарный коэффициент рождаемости (число детей в среднем на одну женщину) составил 1,4 и «почти не изменился» в сравнении с 2023 годом (цитата по ТАСС).

Также по итогам 2024 года в 38 субъектах (без учета новых регионов) рождаемость оказалась выше среднероссийской. Суммарный коэффициент рождений третьих и последующих детей вырос в 2024 году на 1,1% (в 2023 году он составлял 0,372).

За 2023 год население, по данным Росстата, сократилось на 243 тыс. человек (на 0,17%) и на 1 января 2024 года составило 146,2 млн человек. Основным фактором сокращения численности населения стало снижение рождаемости — за 2023 год оно составило 3% (родилось 1,168 млн детей). При этом, согласно демографическому прогнозу Росстата, до конца 2027 года этот показатель продолжит снижаться — вплоть до 1,14 млн. Рост рождаемости, как считают в статистическом ведомстве, может начаться в стране только с 2028 года.

Полина Мотызлевская