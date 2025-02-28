Главе СКР доложат о страдающей из-за прорывов на водоводе волгоградской семье

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит по доводам обращения жителя региона о неоказании качественных услуг в жилищно-коммунальной сфере. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Ранее многодетный отец из Волгограда в видеообращении к господину Бастрыкину, опубликованному в СМИ, попросил привлечь к ответственности должностных лиц органов местной власти и организации, которая занимается водоснабжением. Волгоградец подчеркнул, что его семья то и дело сталкивается с трудностями на фоне прорывов на водоводе.

Со слов заявителя, постоянные ремонтные работы в центре Волгограда указывают на ненадлежащее исполнение обязанностей в части обеспечения качественных коммунальных услуг. Следственные органы регионального подразделения СКР проводят проверку по данному факту.

Павел Фролов