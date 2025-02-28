Скейтпарк может появиться у стадиона «Нефтемаш» в Ижевске

В Ижевске может появиться еще один скейтпарк, где можно будет заниматься уличными видами спорта. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказал начальник управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации города Сергей Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«В Ижевске сейчас есть "Сети-парк", где можно заниматься различными популярными в молодежной среде уличными видами спорта. Нам действительно нужна еще одна подобная большая площадка. Было предложение разместить ее в Ленинском районе, но там есть вопрос с удаленностью. Кроме того, перед тем, как оборудовать скейтпарк, нужно решить, какая организация будет его содержать и обслуживать. Есть вариант разместить скейтпарк на стадионе "Нефтемаш". Там рядом располагается республиканская школа велоспорта, за которой его можно будет закрепить. Это будет открытая площадка, где каждый сможет показаться на скейте, роликовых коньках»,— сказал Сергей Гусев (цитата обновлена 28.02.2025).

Министр молодежной политики Удмуртии Максим Файзулин подтвердил, что у молодежи подобные объекты пользуются большой популярностью.

«Подобные площадки сейчас появляются в разных муниципалитетах, причем используется механизм инициативного бюджетирования. Есть молодежное инициативное бюджетирование. Главной особенностью является то, что муниципальное образование берет на себя софинансирование, а не с молодежи. Если мы посмотрим на проекты молодежи, то они как раз многие направлены на уличные виды спорта. Такие площадки появляются в Кезском районе по воркауту, в Камбарском районе, Игринском — там скейтбординг и не только. Мы поддержали инициативу молодежи, и в этом году в республике пройдет объединенный экстремальный чемпионат молодежных видов спорта. В его рамках, в частности в Селтинском районе пройдут соревнования по сапсерфингу», — рассказал министр.

В публикации изменена цитата Сергея Гусева в связи с тем, что в первоначальной версии утверждалось, что скейтпарк определенно появится на стадионе, однако речь идет о возможности размещения. Редакция приносит извинения читателям.